本土疫情趨緩，但境外移入確診仍未穩定，Delta變種病毒仍來勢洶洶。對此，新北市長侯友宜今舉出國外解封後確診數據，強調應重視面對Delta病毒，而他也提出4項超前部署，分別是強化防疫旅館防護、啟動虛擬病房照護網絡、疫苗全面催貨、學校施打規畫。

侯友宜說，雖然新北疫情本土境內管控，適度穩定往地板值控制，但仍要了解國際病毒嚴峻程度，目前境外移入案例不斷攀升，7月份全國98例中，每日平均3.2例都是境外移入，8月截至21日有101例，每日平均4.8例境外移入。

侯友宜指出，Delta病毒入侵英、法、美國，雖然這些國家疫苗覆蓋率達約6成以上，但解封後平均每日確診逐漸接近過去高峰，就連東南亞國家在Delta病毒入侵後，確診數也在平均7日內逐漸達到曾經最高峰。

針對Delta和Alpha病毒傳播速度，侯友宜說，Alpha病毒可傳播4至5人，Delta病毒可傳5至8人，澳洲Delta病毒案例看出，Delta病毒可異株靠著氣流傳播，更有傳播力，兩種病毒傳播方式不同，更要嚴謹面對，而面對變種病毒，各國早已重啟管制措施或施打第3劑疫苗。

台灣目前第1劑疫苗涵蓋率還在衝刺中，第二劑涵蓋率很低，為了因應Delta病毒，新北市府將用2階段方式，確保一周內將1043個醫療量能同時啟動，並加強收治量能，原有6處集中檢疫所可收治1308個房間，萬一Delta病毒侵襲將加倍準備醫療量能，加倍開設檢疫中心。

另外，侯友宜也說，Delta病毒傳播靠氣流傳播，這方面因應防疫旅館會積極面對，各主管單位會做布查，不會讓境外侵襲到境內，同時啟動虛擬病房照護網路，透過血氧機、醫療體系掌握集中檢疫中心，另外在疫苗催貨上，韓國催貨有效，台灣更要積極要求，相信中央會努力面對，做好第3劑部署，而開學即將到來，也希望輝瑞疫苗趕快進來。