美國經濟數據持續上揚，傳出聯準會有意在年底前開始縮減購債，最快於明年6月前停止購債計畫，這也代表聯準會距離升息更進一步，引發股市近期出現波動，不過有分析師卻認為，市場風平浪靜其實更令人不安，因此有風險出現反而是一件好事，更傾向在波動時進場。

CNBC報導，管理1410億美元（約新台幣3.9兆）資產的信託機構Wilmington Trust投資策略主管Meghan Shue針對近期投資策略發表看法，「與先前風平浪靜的時候相比，我更願意在波動的狀況下進行投資，如果投資人願意承受一些風險時，此時是相當值得進場的時機。」

Meghan Shue強調，股市已經有超過10個月未出現5%以上的回檔，這並不是一件正常的事，「每年有5%至10%的修正才是常態，代表接下來可能會出現一些波動。」

即使如此，Meghan Shue仍建議投資人需要分散風險，操作買賣的投資時間至少要長達9至12個月，「我還是看好金融、能源和原物料股，相信這些族群能從經濟成長中獲利。」

從長遠來看，Meghan Shue對經濟與股市前景持樂觀態度，並認為升息不會早於明年年底或2023年，「即使疫情、聯準會的經濟政策，甚至是潛藏的通貨膨脹問題，讓市場上確實存在風險，但我認為這不會破壞經濟復甦，市場也不會因此產生長期的負面影響。」