47歲日本女星篠原涼子因《派遣女王》一劇大受歡迎，上月她和大24歲資深演員市村正親正式離婚，然而不到2周時間，她就被爆和小13歲的韓團成員婚內出軌，優良形象瞬間崩塌，而市村正親今是離婚後首度露臉，還順勢帶著13歲兒子市村優汰出道，畫面曝光引發熱議。

篠原涼子上月結束和市村正親的16年婚姻，2個小孩子監護權歸男方，沒想到隨後便爆出篠原涼子疑似曾婚內出軌，與韓團SUPERNOVA（原團名：超新星）成員光秀過從甚密，儘管她強調沒有外遇，和光秀只是朋友關係，多項證據卻顯示傳聞無誤，造成她的形象重挫。

市村正親為主演的舞台劇《孤雛淚》宣傳。(圖/翻攝自日網)

另一方面，市村正親今為主演的舞台劇《孤雛淚》造勢，這不僅是他婚後首度露臉，還讓兒子的正臉曝光，據日媒報導，市村優汰外型可愛，眼睛和鼻子神似媽媽篠原涼子，然而臉型、氣場卻和爸爸很像，市村正親被問到和兒子一起演戲的感覺，也驕傲的豎起大拇指讚：「太棒了！」

市村優汰模樣可愛。(圖/翻攝自日網)

而市村正親在彩排時心情愉悅，似乎未受父母離婚影響，可愛的模樣也讓外界更期待他將來的發展。事實上，篠原涼子的出軌消息曝光後，不少網友挖出她和光秀關係匪淺的證據，包括2人的舊照，還有他們左腳踝都戴著金色腳鍊，當光秀到日本工作時，他們甚至會住同一棟大樓。