大陸外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會，針對美國進行新冠病毒溯源，汪文斌回應，一段時間以來，美方無視中國與世衛組織聯合研究報告關於病毒從實驗室洩漏是極不可能的結論，執意炒作「武漢病毒研究所實驗室洩漏論」，甚至為此不惜動用情報機構炮製所謂溯源調查報告。汪指出，美方最應當調查的正是美國自己，因美國是重組病毒研究開展得最早、能力最強的國家，也是全球冠狀病毒研究的最大資助者和實施方。

汪文斌表示，首先，美國是重組病毒研究開展得最早、能力最強的國家，也是全球冠狀病毒研究的最大資助者和實施方。據報導，美國北卡羅萊納大學生物實驗室素有「冠狀病毒獵手」之稱的教授巴里克早在1990年就開始了重組冠狀病毒的研究，其團隊早就具備極其成熟的冠狀病毒合成及改造能力。巴里克本人曾在去年9月接受義大利國家電視台採訪時稱，他可以做到「人為改造病毒卻不留痕跡」。事實上，只要調查巴里克團隊及其實驗室，就可以澄清對冠狀病毒的研究有沒有、會不會產生新冠病毒。

第二，美國也是生物實驗室安全記錄最糟糕的國家。2015年1月至2020年6月，北卡大學共向美國國立衛生研究院報告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒在內的冠狀病毒，且許多病毒經過了基因改造，共8名研究人員可能被感染。除2020年4月1名研究人員因被感染新冠病毒的小鼠咬傷隔離14天外，其他事故所有暴露病毒人員均正常工作生活，且有關事故報告還特意刪除了基因編輯情況、事故處理過程等關鍵細節。

汪文斌指出，巴里克和美國德特里克堡生物基地從事高危病毒和冠狀病毒研究的兩家研究機構「美國陸軍傳染病醫學研究所」、「綜合研究設施」都有密切合作關係。巴里克豐富的冠狀病毒資源和改造技術也通過上述合作被廣泛運用在德堡。而德堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」就曾在2019年秋季新冠疫情暴發前發生過嚴重安全事故，一度被美國疾控中心叫停。

汪文斌稱，美國處心積慮試圖證明武漢病毒研究所洩漏了新冠病毒，但世衛專家已經兩次到訪了武漢病毒研究所，得出病毒自武漢實驗室洩漏極不可能的結論。汪反問美國，什麼時候邀請世衛專家到北卡大學生物實驗室和德堡「美國陸軍傳染病醫學研究所」去進行調查呢？汪奉勸美方，不要再往別人身上潑髒水，先把自家實驗室的情況調查清楚再說。