疫情逐漸趨緩，全國陸續解封，但基隆市在防疫上仍採取較嚴格措施，市長林右昌今天下午宣布好消息，基隆已連續12天「嘉玲」，若接下來2天持續零確診，將評估開放籃球場、兒童遊戲場、大武崙沙灘游泳及家人在外共餐等，他說，連續14天無個案代表疫情已穩定控制。

基隆籃球場尚未開放民眾打球，但其他縣市已陸續解封，許多市民盼能放寬規定，另外中山區大武崙沙灘目前也只提供民眾看海、踏浪，還不能下水游泳，市府日前表示，現疫情雖然趨緩，但若發生違規情形很難處理，考慮到「管理」問題，還是暫定封閉，市府會密集觀察疫情狀況，滾動式檢討。

今天終於傳出好消息，林右昌決定，若連續14天無確診個案，將陸續放寬政策，他說，以14天作為標準，代表市府不是無條件開放，也顯示本市疫情已穩定控制，並且進入新的里程碑，將會安全穩健的帶大家回復正常生活。

林右昌說，基隆防疫有成，會適時的解封開放，包括打籃球、兒童遊具、街頭藝人表演，以及大武崙沙灘游泳，至於中央宣布家人在外共餐可以不用隔板，也將等到連續14天無確診案例後一併評估開放。

此外，基隆市政府指出，原訂8月25日起針對85歲以上長輩施打第二劑疫苗，由於中央尚未撥發疫苗，施打時間將視疫苗到位時間進行規畫，只要接到中央通知，會立即規畫期程，並通知符合資格的長輩前往接種。

林右昌進一步提及，基隆自6月27日首度零確診以來，截至今日為止，58天內有48天零確診，並已連續12天「嘉玲」，他說，這樣的成果得來不易，感謝所有市民朋友配合，以及第一線防疫人員的努力。