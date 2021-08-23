行政院長蘇貞昌23日針對農委會接獲非洲豬瘟病毒走私肉品案，前往桃園市大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形，蘇貞昌表示，海關X光機掃描作業失效讓台灣出現破口，他臉色相當不滿要求關務署好好檢討。對此，「宅神」朱學恒嘲諷，「老蘇好不容易又找到機會罵人了」。

蘇貞昌今(23日)表示，非洲豬瘟的肆虐從大陸周邊國家一一淪陷，兩年多前第一線防疫人員就非常認真負責，所以守得這兩年多來，台灣是僅有沒有淪陷的國家，非常辛苦。關務署官員今向蘇揆簡報調查發現，該業者已經有41次違規紀錄，共約200公斤的肉製品，但因為貨運量大因此難以提高查驗，加上貨物會併帶通關，因此若有夾藏方式，X光機也容易疏漏，因此，已經在跟業者協商這個問題。

蘇貞昌對此臉色不悅不滿表示「行政院要人給人、要錢給錢，要X光機給X光機，結果發生破口，知道因為忙、因為要快速，但業者因為違規無所謂，照樣又來，那你們沒有想出方法，對於守法業者跟違規業者是不同的，你們還在這裡跟我院長討論方法，方法你拿出來嘛，保證國家守的百分百才對」。

對於蘇貞昌大動肝火，朱學恒23日在臉書表示，「老蘇好不容易又找到機會罵人了」。網友則留言表示，「太魯閣事件發生時，怎麼不去罵台鐵官員？」、「只能電下面的人來顯示自己的官威」、「當初諾富特破口，怎麼不出來演一下？」。