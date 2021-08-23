高雄市湖內區電線電纜地下化工程，民進黨立委邱志偉經過多年爭取，已經展開工程施工，預計在9月底可以完成管路工程，並在明年展開電氣工程施工作業。由於電氣工程施工期間需要配合停電措施，台電請民眾見諒，工程預計在明年底可以全部完工。

湖內電線電纜地下化工程總長度為1500公尺，總經費為1716萬元，施工範圍為中山路二段（台1線）、中華街及湖中路等路段，其中，中華街及湖中路的管線工程已經完工，中山路二段在邱志偉請公路總局協助後，順利取得施工路證，工程於23日開工，預計9月底可以完工。

台電高雄區營業處指出，管線工程完工後，將會進場施做電氣工程，電氣工程將依規畫設計做電線電纜下地工程及配電設備安置作業，施工期間必須斷電進行線路改接，因此會向地方民眾積極溝通，提早告知停電時間等，讓工程可以順利推進，工程預計在明年底可以全數完工。

邱志偉說，湖內電纜下地工程地方民眾陳情已久，經過他多年的爭取終於經費到位今年開始施工，但地方民眾對於施工期程、施工範圍並不了解，為此邀集台電公司、市議員、區公所及里長等在湖內區公所舉辦說明會，請台電說明電線電纜下地的時程、需地方配合的事項等，由於施工期間會因為工程需求停電，請台電、區公所及里長都要盡可能公告周知，讓民眾預先準備。