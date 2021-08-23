達欣工(2535)今日舉行股東會，今年營收動能主要為爭取進入門檻較高的高科技廠房，以及指標性商辦或大規模統包案補充中期在建案存量。專案開發案，淡海新市鎮海洋都心案持續進行銷售，南西商圈捷運聯開案「中山綻」於今年上半年進行公開銷售。

在新冠肺炎持續影響下，達欣工指出，因應市場缺工、缺料，以及價格波動影響，備標案將朝專案整合交付原則於專案初期即參與提供專業資訊，減少專案不必要的變更及浪費，並持續積極開發新廠商，強化工程管理與工料調度作業，加速數位轉型及自動化發展。

達欣工除深耕承攬本業外，也參與土地開發專案投資興建及提供設計整合等服務，在業務創新部分，因應新型態的備標模式，本公司配合在設計階段即執行設計與施工的高度整合，以確保最後的建築物成果滿足業主的期待，創造更高價值及服務範圍。

達欣工109年合併營業收入為新台幣151億808萬元，合併稅後純益11億2123萬元，每股稅後盈餘為3.74元。