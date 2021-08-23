隨著美股上周五(20日)3大指數收高，台股周一(23日)全面反攻，在權值股領漲下，電金傳產類股齊揚，終場台股收在16741.84點，大漲399.9點，成交值3635億元。三大法人合計買超184.69億元，貨櫃三雄遭外資合計買超逾5.7萬張，台積電雖大漲超過2%，反遭賣超3千多張。

三大法人23日合計買超184.69億元，外資及陸資買超142.02億元，自營商買超25.3億元，投信買超17.37億元。台積電今以560元開出，上漲8元，盤中最高點一度來到572元，終場收漲14元或2.54%、報在566元；聯發科股價則是強漲逾4%、收在911元；台灣晶圓代工二哥聯電同樣大漲超過5%、收在58.6元。

外資買超10大標的，由高至低分別為：聯電、長榮、長榮航、陽明、中信金、國泰金、華邦電、元大滬深300正2、萬海。其中，聯電被買超3.5萬張，長榮、陽明、萬海合計買超逾5.7萬張。長榮海運上周五法說會，總經理謝惠全持續看好未來營運基本面，加上最新波羅的海乾散貨指數(BDI)指數最新報價來到 4092 點，創2010年6月以來首次突破4千點關卡，預料貨櫃、散裝貨運前景持續維持高檔。

外資賣超10大標的，由高至低分別為：友達、群創、大同、兆豐金、金像電、榮成、永豐金、智原、燁輝、台積電。隨著最新面板報價出爐，8 月全尺寸電視面板價格跌勢加深，甚至先前漲價最為兇猛的32、43 吋，出現超過1成跌幅，主要是市場缺貨情況已經獲得緩解，導致友達、群創遭外資合計賣超4.7萬張，台積電雖今帶領台灣加權指數吹起反攻號角，但仍遭外資調節逾3425張，友達股價收在平盤、報在19.05元，群創收漲0.55%、報在18.35元，2檔股票均較4月高點修正超過4成。