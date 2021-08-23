第56屆廣播金鐘主視覺。（三立提供）

金鐘視覺總監陳怡潔（左二）與洋蔥團隊。（三立提供）

「第56屆金鐘獎」主視覺海報正式曝光，今年以「CO-STAR共響金鐘」為主題，特別邀請曾因統籌製作2019國慶總統府光雕展演而獲得德國紅點設計大獎的藝術家陳怡潔（Agi Chen）擔任本屆視覺總監。而主視覺設計則由洋蔥設計創辦人黃家賢負責，洋蔥設計團隊曾以《擒虎記》專輯獲第30屆金曲獎最佳專輯裝幀設計獎，並入圍第62屆美國葛萊美獎。

有鑒於台灣影視這幾年成績越來越亮眼，戲劇質量爆發受到國際矚目，綜藝節目也開創新局，而這些成績是每一位幕前與幕後人員共同努力而成，所以今年的主題特別設定為「CO-STAR共響金鐘」，象徵電視產業每個人都在努力的發光，由一個個小小的星光，匯聚成今日的影視星河，也強調現在是群體合作作戰的時代，也是全平台無國界決勝時代。尤其是碰到疫情讓全國低迷，對於廣播電視產業來說既是挑戰也是機會，也可在疫情時代詮釋為「新串連成為彼此的力量」，視覺的亮點在金鐘背景中，設計師將每個獎項化作星座符號，代表幕前幕後的電視人，每一份努力都能串聯成星系，一同為彼此加油打氣。

視覺總監陳怡潔表示，金鐘獎對她而言是個很有歷史的經典品牌，所以在接到合作提案時，首先就想和洋蔥設計團隊聯手完成這個任務。希望能一起把金鐘獎的歷史深度和經典，展現在今年的整體視覺上。洋蔥設計團隊則說：「剛接到這個合作提案時，其實是非常抗拒的。」最後決定接下來的關鍵原因是非常喜歡今年主題謙遜且溫暖的內涵。這次視覺團隊在事前做了大量研究，洋蔥設計創辦人黃家賢表示，在觀察歷年艾美獎與奧斯卡獎的主視覺時，發現他們都強調在典禮本身的ICON上，因為這才是典禮的本質。因此今年的廣播電視金鐘獎主視覺設計以「鐘」為主要元素，有種反璞歸真的感覺，整體視覺設計都以低調、內斂，去襯托那顆鐘，把光芒留給這些幕前幕後從業人員。

2021年「第56屆金鐘獎」頒獎典禮將於國父紀念館隆重舉行，9月25日為廣播金鐘，10月2日則為電視金鐘。