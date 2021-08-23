大陸半導體設計業者「比特大陸」旗下的晶片設計公司，藉由在台投資智鈊科技、芯道互聯2家新創公司，3年內以2倍以上高薪挖走聯發科、台積電等公司逾200位高科技人才；新北地檢署今日偵結，晶視智能董事長吳振禧、副董事長曹希康、智鈊科技負責人顏進忠及芯道互聯負責人黃志輝皆認罪，檢方認為4人均有悔意，且查無違反營業秘密法行為，因此予以30萬緩起訴處分。

大陸「比特大陸」旗下晶片公司為開發AI晶片，未經經濟部投審會許可，顏進忠、黃志輝2人各以400萬、50萬元，分別在新北市板橋區、新竹市東區成立智鈊、芯道公司，組成挖角團，在人力銀行頁面大肆徵才。

檢調發現，顏進忠、黃志輝從老東家離職後就被陸商網羅，為陸方挖角高科技人才；據了解，2人憑過去資歷及同學人脈，瞄準台灣研發AI晶片團隊，誘以2倍高薪，聲稱台灣公司薪水低，若換工作環境，薪水即可翻倍，光是3年內在台挖走至少200人，不少人來自聯發科、台積電等知名科技公司。

新北地檢署今日偵結，檢方表示，4人涉嫌違反兩岸人民關係條例、公司法，但在偵查中均坦承犯行，雖未經許可就在台執行業務，但4人犯後深具悔悟，也沒有此類前科，案件亦無查獲違反營業秘密法行為，因此予以緩起訴處分，給予緩起訴1年，各付30萬元緩起訴處分金給國庫。

檢方表示，不論是中國企業或其他國家，均一視同仁，積極偵辦，若有非法竊取我國營業秘密及高科技技術，決不寬貸，以確保我國高科技產業發展，保護國家經濟命脈。