「2021大規模演習」（Large Scale Exercise 2021）

美國正設法撤離阿富汗，但卻十分狼狽。而8月3—16日間，美軍舉行了跨越17個時區，有大西洋，太平洋和歐洲作戰司令部2.5萬人參與的「2021大規模演習」（Large Scale Exercise 2021），這是自從冷戰以來，美國40年內舉行的最大兩棲演習。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，中方軍事觀察家說，這凸顯了華府迫不急待，想要展現自身優於中俄的全球軍事優勢，但卻暴露了一些弱點。

而這次演習規模之大，包括黑海、東地中海，還有東海與南海等，可能涉及中俄閃點的海軍及海軍陸戰隊都參加了這次演習，有如1980年代冷戰時期的軍演。觀察家說，這在於向中俄傳遞，美國能多面作戰的訊息。澳門軍事評論員黃東說，雖然沒人承認，但行動說明了一切。

The best way to wrap up weeks of hard work during Large-Scale Exercise 2021 is to get everyone together line up and SMILE for the PHOTOEX! A BIG THANKS to the #BlueGreenTeams of USS KEARSARGE (LHD 3) and USS Arlington (LPD 24)! #LSE2021 pic.twitter.com/8v9292cX3A — U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) August 16 2021

美國第三艦隊司令柯勒（Steve Koehler）說，演習在於展現美軍能協調，並整合全球軍事行動的能力。他強調，在當今瞬息萬變的海上安全環境中，美國海軍在選擇的時間和地點，帶來精確，致命和壓倒性的力量，以實現在戰場上的目標。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，這顯示美軍近年重新調整重心，將近20年來對恐怖分子，或游擊激進分子的小型非傳統戰爭，又轉回冷戰時期那種對全球超級大國的大規模全面戰爭。

他說，這高調演習也是在向盟友傳遞令人安心的訊息，告訴對方美軍仍無可挑戰，尤其是在從阿富汗進行災難性的撤軍，威信遭質疑之際，更是如此。周晨明說，美國希望盟友和台灣保持冷靜，並繼續為美國的利益效力。

然而，香港軍事專家宋忠平指出，這次演習顯示，美軍部署全球軍力吃緊，要是沒有盟軍支援，將更吃力。他強調，美國老是在打算，要同時在兩個戰場應戰兩個中等強國，贏得兩場戰爭。不過，它始終無法同時應戰中國大陸和俄羅斯。也因此，這次演習有點牽強。