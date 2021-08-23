35歲女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉孔和G罩杯上圍，成為眾多男粉絲心中的性感女神，近日她PO居家運動片，深U領口露出豐滿雙峰，給足網友福利。

熊熊19日在臉書表示：「從15號開始說要減肥～然後完全沒瘦喔」自嘲是個叛逆的女子，喊減肥的時候就特別管不住嘴巴，眼見威力彩連續槓龜，獎金看上28億，她跟上時事許下豪願：「等我中了威力彩就要出國大吃大喝，誰還管什麼為了工作維持身材。」影片中，她綁著馬尾，身穿粉嫩色系的低胸運動服飾，內搭淡粉紫色運動內衣，拚命的狂踩飛輪，由於做這項運動身體會微微往前傾，當動作較激烈時，原本就很飽滿的雙球擺動弧度更大，意外成為最養眼的風景，不只「真人版娜美」董梓甯狂讚：「太辣了啦」其餘男網友也看得春心蕩漾，紛紛留言：「到底什麼巫術，為什麼影片看不完」、「為什麼看完會頭暈」、「這是電影嗎？片場真長，看完也好累」、「眼睛的焦點......（你懂得）」、「奇怪，為什麼我只有看到一條線而已」還有人幽默形容：「這是什麼廢片，浪費我七分鐘」釣出熊熊本人親回：「覺得抱歉」點中眾多網友的笑穴。

熊熊去年歷經感情、不雅片等風波，演藝事業陷入低潮，她8日發文證實當時確實過著像地獄般的生活，「男友、朋友的背叛、朋友的離開、失去工作、還要面對酸民的霸凌、賀爾蒙失調、投資失敗、各種狗屁倒灶，腦補抹黑一次爆發，真沒一件好事。」直到今年參加博恩的現場節目《炎上BURN》，才覺得自己像從地獄爬回來，正視失敗、內心瘡疤、脆弱和心之所向；面對未來，熊熊沒改變過做生意的夢想，也想結婚生子，當個有用的好人，有能力幫助到身旁的人，儘管現在還沒有成功，但熊熊認為已在夢想的路上前進，且對團隊很有信心。