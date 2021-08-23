受疫情影響無法出國，台東縣政府23日啟動「雲端旅展」，有20家業者與，將台東必吃、必去、必玩的體驗，透過雲端行銷到全世界，4天期間還有6場直播商城可以在線上隨看隨買，讓台東在地業者能夠跨越疫情，線上行銷。

台東縣政府往年都到新加坡與馬來西亞辦理旅展，今年因疫情關係，將於8月24日至27日改為線上雲端旅展，縣長饒慶鈴表示，希望透過線上方式行銷台東美景與好物，也歡迎海外朋友們疫後能親自到台東享受。

23日啟動儀式包括交通部觀光局副局長林信任、觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼及星馬、菲律賓、泰國等地區媒體、業者550人在線上觀看直播，並由饒慶鈴宣布官方網站正式上線。

饒慶鈴表示，此次雲端旅展有縣內20家業者加入，希望結合海外宣傳、線上雲端媒合會，並且導入直播商城，讓台東在地業者跨越疫情線上行銷。

此外，旅展期間，每天將舉行2場直播商城，由台東在地業者與外籍直播主、旅遊達人等合作，在直播平台一起推廣台東觀光。

饒慶鈴說， 雲端旅展也是為後疫情時代超前部署，讓縣府可以在疫情中持續行銷台東，並且與海外業者和旅客保持連結，期待在疫情結束、恢復國際交流後，讓台東成為國際觀光客的出國首選。

林信任則讚賞台東縣開全台之先，利用科技辦理雲端旅展，並以曾在台東工作的經驗，向星馬地區、菲律賓、泰國等海外朋友大力推銷，希望疫情後大家都能到台東旅遊。