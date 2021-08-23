指揮中心23日公布4例確診，北市今第4次＋0，台北市長柯文哲表示，仍需小心，9月1日將開學，若1個學生確診、全班停課居家隔離14天，至於2個學生確診是否全校停課14天，這還要再思考討論，另外有1萬3000名外籍生在開學前要入境，這要小心注意。

柯說，北市第4次＋0，要感謝防疫人員及市民，逐步解封迄今，市民雖如釋重負，但對北市府仍是很大挑戰，9月1日開學要做很多準備，如今萬華不是疫區，可是社區還是很多、很散的潛伏感染源，北市沒出動警察軍隊來盯不聽話的人，光靠呼籲跟說明就讓疫情穩定下來，這代表公衛效果顯著。

柯說，北市7家醫院22日PCR篩檢696人，因假日原因人較少，篩出1例陽性，另外辦公大樓、學校都要小心，若1人確診須全層居隔，昨天居隔了437人。

柯說，疫情有控制，開學是實體上課，隔板、防疫物資、酒精、耳溫槍都準備，那些請防疫假的同學，北市有在教室後掛攝影機，線上、線下同步；若1個班級有1名同學確診，全班居隔14天，2個的話原則上是全校停14天，但他認為還要請防疫醫師思考，因學校有大有小，超大學校2000人、小學校200人，要看狀況。

柯說，明天中央會給疫苗，要在開學前把老師疫苗都打完，疫情雖控制住，但他沒堅持一定要＋0，北市的本土感染案例中，無症狀占44％，這病在社區潛伏中，難消滅。

柯說，開學前，很多從國外的外籍生，估計有1萬3000人要入境台灣，這個要小心，雖會在防疫旅館居隔14天，並做1次PCR、解隔再做1次，邊境管制現在也完善，可是仍希望別再有破口，去年是授權每個大學處理，而這次要統一。

北市副市長蔡炳坤說，北市府已跟很多學校、家長、老師討論，三級是遠距教學，二點五級是分組到校，一至二級可有些學生在家，但仍以實體為主、部分線上教學，9月1日是二級的方式，關於多元彈性教學模組都也已做好。

另外，關於柯在「故宮精品」臉書粉專上貼上自己拉筋的照片，並留言說「啊啊啊啊啊～～」，防疫記者會後，媒體請柯示範一下，柯僅說「不要啦！我還沒準備好！」