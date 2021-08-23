走私貓遭安樂死，台北市長柯文哲在臉書發文不能善待動物不能算進步國家，遭網友指曾說要踹貓、打鴿子，甚至嫌動物之家改建預算貴，被批評是在蹭熱度，柯文哲23日表示，這技倆太熟悉了，只要蔡英文總統晚上在臉書發文，隔天他就被有計畫、有組織的攻擊，轉移話題或把事件弄得更模糊一點，他進一步質疑，國家行政失能、政策失調使1年來營建物價大漲。

柯文哲日前發文指不能善待動物不算進步國家，被許多議員批評過去對動物有很多不友善言詞，例如說要踹貓、辦打鴿子比賽，甚至嫌動物之家改建預算貴，遭質疑是在蹭熱度。

柯文哲指出，他已經找到規則，凡是蔡總統在三更半夜在臉書發文，他預期隔天就會被相當有計畫、組織的媒體攻擊，當然這是在轉移話題或把事件弄得更模糊一點。

他表示，比方有消息稱北市是安樂死六都最多，這就是假新聞，北市今年到現在為止都未執行，甚至開始拿以前講話來做新聞，這技倆實在是太熟悉了，顯然民進黨也相當注重SOP。

柯文哲解釋，動物之家預算一下子從5億多跳到8億多，去年到今年台灣營造物價上漲14％，這也不是個案，捷運南北環線6個土建標案流標2次，這是國家問題，重大工程缺工、缺料、營建物價大漲，特別是鋼筋1年內漲了56％，很多預算要停下來思考看看。

他說，動物之家是蓋在垃圾山上，當時說要往下挖，1年前處理1立方公尺垃圾費600至800元，現在是8000元至1萬元漲了快10倍，若要在垃圾山上改建要再思考一下，已有蓋中繼之家，有較好的居住環境，用幾年沒問題，改建壓力就比較小。

柯文哲強調，內部正在檢討動物之家是否蓋在垃圾山上，需要專業檢討、長遠規畫，動物之家和垃圾山要一起處理，他也思考到動物之家也是鄰避設施是否換地方，換到保護區內。

他認為，過去1年營建物價漲那麼多，國家怎麼會整個失控，大陸熱錢回來5000億、ICT產業在搶建廠房、前瞻計畫8400億下去，重來一遍，應該把國家工程排起來，沒有時間順序的要調，一大堆的錢都跑進營建業造成漲這麼多，這是行政失能的例子，政府預算沒有編排好，造成台灣營建業成本大幅上漲，世大運社宅發包一坪約8.5萬，現在北市社宅每坪沒有20萬標不出去，成長了2.5倍，怎麼會讓整個營建費用短短幾年，特別過去1年漲那麼多，國家政策是失調的，還是要反省，但我想他們也不會在意，國家長遠規畫、公共工程安排是要規畫的。

副市長黃珊珊補充說，從5.8億飆到8億，要用近4分之1的錢做垃圾處理，不如拿來做動物福利，將再向議員說明，不想把原本規畫的坪數砍掉，所以想另覓空間。