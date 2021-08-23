央行今公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款金額及利率變化。7月雙北房價持續升溫，年增率創103年以來新高，對於媒體質疑央行打房無效？央行表示，原料成本走揚推動房價上漲，是經濟行為，不能說央行打房無效。

7月本國五大銀行新承做放款金額加權平均利率為1.22％，較6月的1.096％上升0.124個百分點，主要係因利率較低的大額政府借款減少，致週轉金貸款利率上升。雙北房價7月的年增，台北市為9.69%，新北市為11.7%，雙北房價年增幅，分別創103年4月及103年6月新高；央行表示，原料成本推動房價上漲，是經濟行為，不能說央行打房無效。

7月5大銀行新承作房貸金額503.34億元，較上月大減163.84億元，創今年3月以來新低。央行經研處副處長蔡惠美表示，7月5大銀行新承作房貸金額下滑，主要是六都買賣月減29.7%，6月受到房地合一2.0上路前的換手潮交易增加，因6月基期較高，7月新增貸的月減也就較明顯。

7月5大銀行新承作房貸金額劇減，也證實了7月房市交易因房市合一2.0與實價登錄2.0正式實施以及疫情「雙重打擊」受到衝擊。

蔡惠美進一步表示，從六都買賣移轉棟數來看，7月六都的買賣移轉年增和月增都是負成長，僅台南市的買賣移轉棟數年增正成長13%，這是因為台南地區因為鄰近南科有剛性購屋需求。

六都的買賣移轉台北與新北市7月分別較6月下滑34.72%與20.48%，高雄市月減28.9%，台中、桃園月減44%與28.9%，台南月減22.64%。蔡惠美分析，合計6都在7月買賣移轉棟數月減29.7%、年減25.4%，在疫情趨緩，以及民俗月過後，買屋剛性需求可能會再回升。