晶睿(3454)訂8月24日除息，晶睿專注於品牌及代工雙事業發展，持續強化行銷自有品牌及擴展產品線的深度與廣度，晶睿通訊表示，公司除與智慧影像分析、國際知名軟體等跨領域公司異業結盟，亦積極開發安全監控及智慧家庭的代工業務等，樂觀看待接下來成長動能。

晶睿通訊通過每股配息2元，訂8月24日為除息交易日，最後過戶日為8月25日，8月26日到8月30日為停止過戶期間，除息基準日為8月30日。

晶睿通訊表示，公司專注於品牌及代工雙事業引擎之發展，拓展新技術及新產品之開發，包含：持續強化行銷自有品牌，以及擴展產品線的深度與廣度，選定重點開發市場，建立通路經銷商管理制度，對長期密切合作的經銷商及系統整合商深化合作項目，並進行新區域經銷商的開發；再者，公司與智慧影像分析、國際知名軟體等跨領域公司異業結盟，積極開發安全監控及智慧家庭的代工業務等，秉持根留台灣的理念，持續挹注資源於核心技術開發與生產自動化升級，透過台灣研發、設計及製造的優勢，以及結合超過20年的品牌知名度，攜手安控產業合作夥伴，致力提供客戶值得信賴的智慧影像安防系統與解決方案。

展望下半年，晶睿通訊表示，公司將持續發揮代工及品牌上的綜效，與合作夥伴拓展各面向企業專案，加速開發智慧安防的應用場景，期望快速成長、拓展市占率。