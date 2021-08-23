今年八二三蔡英文安排視察「軍備局生產製造中心」及「空軍防空暨飛彈指揮部」。取自蔡英文臉書

今天是八二三金門戰役63周年，蔡英文總統表示，今年基於避免跨島移動的防疫考量，她留在本島視察國軍防空單位。台澎金馬是生命共同體，「國人團結，國家一體，這就是我們要讓世界看見的八三三精神！」

蔡英文前年和去年的八二三，都前往金門出席紀念活動，今年的八二三則是安排視察「軍備局生產製造中心」及「空軍防空暨飛彈指揮部」，面對國民黨的批評，蔡英文在臉書發文強調，「一黨一派無法抵禦外侮，同心協力才能守護國家！」

她說，今天是八二三金門戰役63周年，當時，台灣人不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住了前線，也守住了台灣。八二三戰役告訴我們團結一心的重要性，同心協力，堅定信念，我們才能守護國家和心愛的家人。

蔡英文強調，今年，基於避免跨島移動的防疫考量，她留在本島視察國軍防空單位。堅實的國防，是保家衛國最重要的基礎。當我們保家衛國的決心越強，境外勢力輕舉妄動的可能性就越小。

她也請大家一起支持不分晝夜堅守崗位的國軍弟兄姊妹。並表示，台澎金馬是生命共同體，「國人團結，國家一體，這就是我們要讓世界看見的八二三精神！」