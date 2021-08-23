台東縣卑南族田姓男子2019年被警方查獲持有霰彈長槍並自製彈藥，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪名起訴，但田男辯稱自己是原住民，槍械是狩獵之用，台東地方法院法官審理時未發現他使用槍彈犯法的直接證據，判他無罪。全案仍可上訴。

檢警調查，田男違法持有非法霰彈槍彈，卻仍持續持有並使用，且自行製作彈藥補充，明顯違反槍砲條例。事後警方在田的住處查獲霰彈槍1枝、霰彈13顆。檢警也查出他涉入2017年余姓女子被押上山暴力討債1案，懷疑現場使用的槍與他有關。

田男喊冤說「我是原住民，我有打獵的習慣。獵槍是我的生活工具，不是我的犯罪工具，我不會拿獵槍去犯罪」。他說，2018年大獵祭，他就拿著槍彈打獵，大顆霰彈打山豬，小顆打飛鼠，他父親及爺爺都教過如何製槍。他也提出出狩獵山豬及部落祭典狩獵比賽獲獎照片佐證。

他的伯父說，卑南族有傳承狩獵文化，通常是父傳子，他在大獵祭典中看到姪兒對空鳴槍。

律師也為他辯護說，原住民本於傳統慣習自行製造持有獵槍，都符合槍砲條例自製獵槍除罪化定義；司法院大法官解釋也宣告槍砲彈藥刀械許可及管理辦法中，對自製獵槍現行規格、構造規定違憲，不該以是否自製獵槍為違法認定標準，應該以原住民身分為認定標準。

法官認為，田男使用的獵槍發射速度慢、威力小、攜帶不便，且檢警沒有證據足以證明田在祭典外曾製造或使用這把槍，自製獵槍彈藥從事狩獵目的，屬於生活工具，不適用槍砲條例，認定無罪。