美食-KY（2723）第二季財報出爐，稅後淨利4億元，EPS 2.2元，全面優於市場預期。法人指出，美食-KY第二季受到亞州疫情升溫的影響，營收僅與前季持平，但毛利率及營業利益率表現出色，不管是與前一季或是去年同期相比，都穩健上升，帶動獲利成長，同時看好疫後復甦的消費動能將相當強勁。

今年全球供應鏈緊張，大宗商品漲勢不斷，美食-KY毛利率反能續創同期新高，凸顯品牌定價能力及產品結構優於同業之外，更代表原物料採購以及中央廚房的管理十分到位。儘管Delta變種病毒為全球景氣復甦帶來變數，各國餐飲行業也持續面對勞動市場緊缺以及原物料上漲壓力，但法人看好美食-KY獨特的產品組合，搭配外帶為主的營運模式，可望在後疫情時代異軍突起，一方面保持優於同業的獲利能力，另一方面透過拓展數位化銷售渠道，提升市佔率，貢獻未來營運成長動能。

美食-KY日前公告自結七月份合併營收，達16.6億元，較6月小幅成長4％，和去年同期相比則持平。儘管美國、大陸雙雙受到Delta變種病毒的影響，民間消費信心不如預期，台灣全面實施的三級警戒更直接衝擊餐飲行業，但85ºC大陸門市的日均營業額七月份仍保持穩定，美國門市的來客數更逆勢較6月份增加，台灣市場的買氣也已從谷底回升。

美食-KY指出，全球疫苗接種率持續上升，各國政府、消費者及餐飲業者憑藉過去一年多來的經驗，相信能兼顧民生消費與防疫需求，度過挑戰。今年以來民間消費成長強勁的美國市場，政府也已著手研議第三劑疫苗的施打，可望降低第四波疫情的影響。而美食-KY過去一年來的財務穩健以及獲利能力有目共睹，疫情後更預期能發揮連鎖品牌的資源以及優勢，搶攻市場，擴大佔有率，帶動營收成長。