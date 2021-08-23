金馬影后陳淑芳受邀參演黃金博物館礦山藝術季宣傳影片。（黃金博物館提供）

金馬影后陳淑芳受邀參演黃金博物館礦山藝術季宣傳影片。（黃金博物館提供）

黃金博物館拍攝礦山藝術季宣傳影片，特邀金馬影后陳淑芳參與飾演礦山事務所榮譽所長一角，雖然影片僅短短2分鐘，仍可欣賞到影后的精湛演技。影片即日起在黃金博物館官網、Youtube頻道及粉絲專頁上線，邀請民眾跟著影后腳步，一同體驗礦山之美。

已82歲的陳淑芳出身於瑞芳區九份，父親是礦坑坑主，出道60多年來參演200餘部電視及電影，飾演角色不計其數，去年分別以電影《孤味》和《親愛的房客》獲得第57屆金馬獎最佳女主角及最佳女配角獎，生平首次入圍即摘下后冠，也是首位在金馬獎同一屆獲得最佳女主角獎及最佳女配角獎的演員。

陳淑芳在宣傳影片中飾演礦山事務所榮譽所長，因擔心礦山藝術季受疫情影響無法持續舉辦，所以特別回到礦山，召集居民們一起為藝術季出力。陳淑芳自然生動的演技，不僅為影片增色，也真實傳達出在地居民的心聲，喚起當年礦山「一山一家」的精神。

黃金博物館館長謝文祥表示，本支影片是礦山藝術季的第4支前導宣傳影片，內容呈現1939年繁榮的採金時期，與現在2021年的差異，刻畫出美麗的礦山。這次陳淑芳把金馬影后的榮耀帶回礦山，歡迎民眾上線欣賞影后生動的演技。

黃金博物館表示，礦山藝術季自即日起至9月17日止，8件線上共創作品即將公開，歡迎有興趣的民眾持續關注礦山藝術季活動網頁（https：／／www.mineartfestival.com／）。