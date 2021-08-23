遭通緝的22歲歐姓男子將友人經營的洗車場後面儲藏室當毒品分裝場，透過微信等通訊軟體與買家約好交易地點後，從洗車場發貨外送，高市刑大收網逮人，帶回歐男、洗車場黃姓業者等8人，歐坦承賣毒，黃男等7人則稱不知情，歐男被依毒品罪移送，檢方訊後聲押獲准。

歐男因竊盜被高雄地檢署通緝，警方今年7月接獲情資，掌握歐男在三民區一處洗車場當作據點，利用洗車場後方儲藏室充當其毒品物流倉庫；歐把果汁粉、包裝袋全搬放在儲藏室，分裝毒品咖啡包後，再以通訊軟體群組暗示販毒，並扮小蜜蜂機車外送毒品。

高市刑大偵八隊聯合苓雅、前鎭分局組成專案小組，日前攻堅位於三民區的洗車場，逮捕正要騎機車外出的歐嫌，在他身上搜出100多克K他命毒品，並在廢棄洗衣機內查獲毒品，儲藏室內查扣188包毒品咖啡包，以及電子磅秤、大批調合果汁粉。

警方上2樓查緝壓制3名洗車場員工，3人正在看電視，桌上有K菸，3人否認吸毒、販毒，歐男坦承販毒，檢方採驗4人尿液；至於屋內查獲的毒品原料、成品等，歐攬下，稱是自己所有，另黃姓業者等7人否認參與販毒，稱是警方查緝才知道洗車場竟被當成毒品發貨地。

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