苗栗看守所日前舉行線上中元普渡法會。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所日前舉行線上中元普渡法會。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

農曆七月在民間俗稱「鬼月」，在習俗上國內各地都會舉行普渡、超薦、祈福法會，苗栗看守所為安定收容人情緒，教導敬天地鬼神的信念，並兼顧防杜疫情，特別在日前以視訊連線方式，舉辦了線上普渡祈福法會。

苗栗看守所與苗栗地區佛教團體行佛苑合作，由行佛苑提供收容人為往生親屬超薦及為陽世親屬祈福的祿位，供收容人填寫完後統一由所方轉交行佛苑，於法會當日在看守所佛堂連線行佛苑普渡會場，由各場舍收容人備下供品並推選代表輪流共同參與法會。

法會進行時，收容人在莊嚴肅穆情境下，每個人都隨著法師輕聲念誦，年已68歲的收容人阿賢(化名)表示，未入所前，每年中元普渡都會參加法會為往生父母超薦祈福，今年在所服刑，沒想到在疫情之下還能參加所內的法會，在佛像前只覺得羞愧不已。另一名較年輕的收容人阿哲(化名)則表示，在所服刑不能照顧父母，法會時有誠心的為父母祈福，祈求父母一切平安，也希望自己能早日出所。

苗栗看守所所長張龍泉表示，中元普渡是重要的民間習俗，對普羅大眾影響甚深，舉辦線上法會使收容人參與，可以使其心靈有所寄託，也藉此機會促其自我反省，洗滌心靈，出所後得以順利復歸。