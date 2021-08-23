統一超(2912)前7月合併營收為1506.03億元，年成長2.03%，中秋節將至，統一超7-ELEVEN中秋預購以「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」為兩大主題，除網羅名店月餅外，極上烤肉饗宴亦開賣各家頂級牛肉及嚴選海鮮，全力搶攻中秋節宅商機。

統一超7-ELEVEN今年中秋預購率先於6月底開跑，掌握居家自煮商機，團購美食、生鮮調理食品需求大幅成長，帶動整體業績較去年躍增近50%，看準中秋節將至，民眾送禮及烤肉的需求大增，統一超此波主打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮等生鮮食材，讓民眾一站購齊中秋商品，免上超市量販店採購，方便又安心。

統一超表示，中秋節烤肉已成為國民運動，今年外出用餐受限，預期宅家團圓烤肉的宅經濟將爆發性成長，7-ELEVEN超前部署中秋「夯」肉商機，特別規劃「中秋烤肉嚴選生鮮」專區，精選知名品牌頂級肉品、知名餐廳特製煙燻豬肋排，搭配豪華超值牛肉箱及大成桐德黑蜜豬大口吃肉組等，海鮮則有全年熱銷的日本北海道大干貝、藍鑽蝦及伊卡魷魚串等，同步還可選購無煙雙烤盤、電烤盤等烤肉周邊，全方位滿足烤肉需求。

此外，看準單身及小家庭商機，7-ELEVEN門市同步開賣單入裝月餅，今年攜手郭元益、裕珍馨、鼎泰豐、微熱山丘..等名店，一口氣推出十幾款月餅，上市短短一個多月已經銷售上百萬顆，不論是蛋黃酥、綠豆椪、太陽餅及鳳梨酥等，只要銅板價就能輕鬆入手。