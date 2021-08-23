周一公布的一項調查數據顯示，英國在解除封鎖之後的經濟彈升正在急遽放緩；企業在工人和原物料短缺下苦苦掙扎，但通膨壓力有所緩解。

英國的IHS Markit/CIPS的綜合PMI在八月出現連三個月的下滑，從七月的59.2大幅降到八月初值的55.3，為今年二月以來最低水準，亦低於路透調查預測的58.4。

IHS Markit經濟學家Chris Williamson表示，有明顯跡象顯示，在強勁的第二季後，第三季復甦力道正在減弱。儘管新冠封鎖已經幾乎完全解除，但確診數不斷增加，阻止了消費者支出的成長，並且衝擊到工人供給和供應的短缺。

企業指稱，新冠接觸者的自我要求，讓他們很難找到足夠的工人。但是隨著(被迫休假)失業工人的重返工作崗位，企業對未來產出更為樂觀。

投入價格指數在七月創新高後，八月出下滑；工廠產出的價格也進一步遠離六月的高位。

PMI的下降主要是由服務業所推動，這些公司佔英國經濟的最大宗。而製造業PMI僅有略微的下降。