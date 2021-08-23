三能-KY(6671)2021年上半年財報出爐，營收、獲利、EPS再創掛牌後的同期歷史新高，上半年合併營收10.03億元，年成長17.64%，歸屬於母公司稅後淨利為1.06億元，年成長達21.52%，每股盈餘1.74元，年成長21.68%。

展望2021年第3季，三能指出，烘焙業界的中秋節旺季，台灣及大陸地區均已進行中秋節相關備貨，尤其今年中秋節各烘焙大師帶起蛋黃酥及鳳梨酥風潮，各式種類的蛋黃酥及鳳梨酥也同時熱賣，同時帶動三能集團的烤盤及小器具類模具熱銷，預計可使第三季營收成長。另展望下半年度，在工業客戶營收持續成長，第四季烘焙糖果季的引導下，預期三能集團可創造出更好的佳績。

三能集團2021年上半年營業收入首次突破新台幣10億元大關，創三能上市掛牌後新紀錄，結算後歸屬於母公司稅後淨利為1.06億元，淨利率達10.54%，因營業額增加，代表客戶需求增長，加上自動化效益展現，使三能集團產能得以同步提高，達到規模經濟的效益。另上半年費用率也比去年同期減少，顯示三能集團在費用控制管控得宜，使2021年上半年創下新里程碑。2021年度上半年營收成長原因主係民生消費提高，工業、餐飲大客戶持續下單所致。

三能集團8月18日股東會決議發放每股現金股利3元，除息最後交易日為9月2日，並預計於9月30日發放現金股利。