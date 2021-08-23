飯店自助餐重啟第一槍！台北寒舍艾美酒店宣布，旗下「探索廚房」自助餐廳將於明天（8月24日）重啟營運，配合政府規定，除嚴格落實防疫措施，餐桌設置隔板，更提供三招安心服務：「現點現做」、「單人份餐點」與「專人送餐」，不僅要讓民眾放心用餐，亦提升餐點精緻度，開出飯店業重啟自助餐營運的第一槍。

寒舍集團指出，探索廚房將開放午餐及晚餐兩個自助餐期，早餐餐期則維持單人套餐供應。嚴格的防疫措施包含：實聯制登記、量測體溫、手部消毒、室內人數限制、增設餐檯防飛沫透明罩、餐桌隔板及桌距保持1.5米…等，且為維護良好的衛生環境，每位賓客皆須攜帶口罩前來餐廳，並於餐檯選餐時全程佩戴口罩，僅於用餐時能暫時取下口罩，並祭出三項服務，以最高標準的防疫措施為賓客用餐安全把關。

寒舍表示，自助餐檯將全面改為「現點現做」，持桌號牌至餐檯選餐後，再由師傅新鮮現做完成。接著，以「專人送餐」服務，將餐檯中所有的熱食、冷食、甜點及水果…等，皆由服務人員將美味送至座位上，輕鬆享安心無接觸的餐飲體驗，更可大啖剛起鍋的鮮美佳餚。配合共餐不共食的防疫政策，每份料理皆為「單人份餐點」，份量與外觀皆精巧，不僅可口更增添用餐雅興。

對於持有餐券，卻於防疫期間無法至餐廳內用的賓客，寒舍表示，於9月30日星期四前，凡持特定「2020年ITF國際旅展餐券」紙本、電子及IBON票券至台北寒舍艾美酒店及台北喜來登大飯店館內指定餐廳內用，皆可以票券券面價值之1.2倍折抵消費金額，適用餐廳包含台北寒舍艾美酒店探索廚房、寒舍食譜與北緯二十五，以及台北喜來登大飯店辰園、比薩屋、桃山、SUKHOTHAI、大廳酒吧與安東廳。