經濟部於今公告「K書中心防疫管理措施指引」及「室內遊樂園營業場所防疫管理措施指引」，新北市跟進開放K書中心及湯姆熊等室內遊樂園，將加強輔導查察，若違反防疫措施者，將依傳染病防治法處罰。

經濟部公告「K書中心防疫管理措施指引」及「室內遊樂園營業場所防疫管理措施指引」，規範營業時間內每小時定期巡邏及清消、須落實顧客實聯制、人流控管（一人1.5米）、顧客衛生防護措施、從業人員健康管理、從業人員衛生行為、場所環境清潔消毒及確診應變措施。此外，室內遊樂園另須採預約制為原則，以控制場內人數；K書中心另需有監視器，從業人員如發現有違反防疫行為時，應立即進行處理。

經發局要求業者務必加強監控場域內防疫措施、人流管制情形，市府後續會加強查察，若仍未改善者，將會依據傳染病防治法裁處，籲請相關業者仍應保持審慎的防疫警備態度，隨時注意場所防疫相關措施。

經發局長何怡明呼籲，落實防疫上，口罩是非常重要的保護，不管是進入營業場所，業者及民眾都應該戴上口罩並勤於手部消毒。