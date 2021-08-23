以AK-47突擊步槍揚名於世的卡拉什尼科夫集團(Kalashnikov Group，簡稱AK集團)，將在2021 國際軍事技術論壇(Army-2021 International Military-Technical Forum)發表新一代9公釐衝鋒槍PPK-20，它是PP-19「勇士」(Vityaz)的改進型 。國際軍事技術論壇是俄羅斯舉行的軍事展，分成陸軍展與空軍展，地點在莫斯科愛國者博覽會（Patriot Expo）、庫賓卡空軍基地(Kubinka Air Base)與阿拉比諾軍事訓練場(Alabino Military Training Grounds)。
防衛世界(Defense World)報導，PPK-20槍托可折疊(左折)也可伸縮，在折疊槍托時，僅41公分，伸展時70公分，空槍重量3公斤，尺寸不大也相當輕， AK集團表示，PPK-20 已通過國家試驗，在阿克秋賓斯克(Aktyubinsk )的 RF MOD 國家飛行測試中心(RF MOD State Flight Test)幾次測試證實，這把槍可以放置在彈射座椅裡，也就是可以做為飛行員的防衛武器，一但座機被擊落，飛行員落在敵區時，可以有比較強的自衛武器。
至於威力，該槍使用9x19mm 7N21，它可穿透3A級防彈衣，子彈初速接近470m/s，確定殺傷射程360公尺。
目前PPK-20正在持續測試，評估它的性能與改進的潛力，如果試驗成功，卡拉什尼科夫集團準備開始生產 PPK-20，目前現在正在等待俄羅斯聯邦武裝部隊的確定採用訂單，它也有很大的出口潛力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。