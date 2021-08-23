中央流行疫情指揮中心宣布自8月24日至9月6日維持疫情二級警戒，雖疫情趨緩，但第一線防疫人員，仍然不能輕忽，熱映光電公司為助第一線防疫增利器，23日捐贈生產的非接觸式紅外線額溫槍9500支給新竹縣政府。

熱映光電致力於「紅外線技術」研發，所生產的產品也獲得歐盟CE、美國FDA 、大陸CPA產品認証，捐贈的這批額溫槍市值約231萬元。

縣長楊文科感謝熱映光電協助新竹縣推動防疫工作，捐贈的非接觸式紅外線額溫槍，能在第一線成為一大利器，協助發現發燒患者，已規畫各基層單位發送數量，讓醫療、學校、長照機構、社福單位等工作人員，能安心在第一線做好防疫工作。

熱映光電總經理黃幼謙表示，在疫情期間，第一線發現發燒患者，確實是染疫很重要的一個指標，所以進出公共場所都需量測體溫，特別選用此款額溫槍捐贈給縣府，期盼共同戰勝病毒，為社會盡一份心力。

衛生局表示，這款額溫槍目前已規畫分送到鄉鎮市公所、各衛生所、合約醫療院所、護理之家、社區日照機構、消防局救護單位、文建站、社福單位及學校，由於學校即將開學，也分配1900支額溫槍增添防疫利器，為學生第一線防疫把關。