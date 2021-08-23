金山運動休閒廣場 8月24日全面開放 17:522021/08/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山運動休閒廣場8月24日起全面開放。（金山區公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山運動休閒廣場8月24日起全面開放。（金山區公所提供） 金山運動休閒廣場8月24日起全面開放。（金山區公所提供） 配合中央流行疫情警戒降為2級且疫情穩步趨緩，新北市政府宣布相關運動項目逐項滾動式解封，自8月24日起金山運動休閒廣場全面開放，館內羽毛球場、籃球場、桌球場及室內體健設施恢復正常使用，惟民眾仍須符合防疫相關規定，進入場館仍須全程佩戴口罩、並於入口完成實名登記、量測體溫、酒精消毒並保持社交距離，相關開放時間及詳細資料請至金山區公所網站查詢（http：／／www.jinshan.ntpc.gov.tw／）。 南投高端疫今開放預約 8月27日起施打 唐綺陽預測8／23～8／29運勢 職場恐掀大風吹 #運動休閒 #廣場 #8月 #24 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警戒降級 藝文活動解封 中市文化局8月起打造百場演出接力登場 09:002021/08/23 生活 北市K書中心、密室逃脫及劇本殺VR館 解封開放 16:582021/08/23 生活 光榮國小智慧停車場 9月試營運 04:102021/08/23 地方新聞 華山分屍案凶手陳伯謙冷血狂言要出書 更一審9月8日宣判 19:522021/08/23 社會 時論廣場》非核家園毀台（彭蕙仙） 19:232021/08/23 時論廣場 台南牡蠣延遲性災情嚴重 「開口笑」死亡達8成 19:362021/08/23 生活 新北明起開放籃球場、公園涼亭 海泳、浮潛事先預約 14:472021/08/23 生活 挑戰刺激底線 Twitch 《黎明死線》實況賽 8 月 26 日決戰死線 10:462021/08/23 科技 三星Galaxy Watch4系列與Galaxy Buds2耳機9月上市 11:302021/08/23 科技 時論廣場》蔡政府挺高端最後的秀（王任賢） 18:192021/08/23 時論廣場 國民黨3女將爭南投縣長提名 10月民調定輸贏 19:212021/08/23 政治 寶島熱門新聞 社工督導股海賺千萬 投資獲利不忘回饋公益 - 寶島 新竹縣義民祭縮小規模如期舉辦 - 寶島 缺貨又漲價 新北學校以「送魚不如給魚竿」精神 創立隔板DIY課程 - 寶島 南投旅館公會總幹事歐麗華榮退 副總幹事李家旻接任 - 寶島 同濟會贈籃球 溪尾國小師生感受社會關懷 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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