金山運動休閒廣場8月24日起全面開放。（金山區公所提供）

金山運動休閒廣場8月24日起全面開放。（金山區公所提供）

配合中央流行疫情警戒降為2級且疫情穩步趨緩，新北市政府宣布相關運動項目逐項滾動式解封，自8月24日起金山運動休閒廣場全面開放，館內羽毛球場、籃球場、桌球場及室內體健設施恢復正常使用，惟民眾仍須符合防疫相關規定，進入場館仍須全程佩戴口罩、並於入口完成實名登記、量測體溫、酒精消毒並保持社交距離，相關開放時間及詳細資料請至金山區公所網站查詢（http：／／www.jinshan.ntpc.gov.tw／）。