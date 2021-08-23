國內疫情日益趨緩，高雄市長陳其邁23日下午開記者會說明高雄市防疫管制調整作為，除了放寬同住者到餐廳用餐免用隔板、梅花座、可共食外，陳其邁也宣布開放婚宴，但須遵守每個隔間室內80人、室外300人的上限，且不得逐桌敬酒。

陳其邁表示，鑒於北部地區仍有出現不明感染源個案，南北移動對高雄市仍有不特定傳染風險，雖然國內已降至二級防疫警戒，但隔板與梅花座等管制措施仍為現階段必須遵守的內用原則，至於同住親友到餐廳可開放免隔板用餐，但若遇查核，必須配合舉證。

陳其邁強調，民眾於餐廳等營業場所仍應落實實聯制、離開用餐座位需戴上口罩等防疫規範，顧客若是不遵守餐飲規定，有「自行移除隔板」的行為，且經餐廳工作人員勸導不從者，將依傳染病防治法第70條對民眾從嚴開罰，呼籲民眾遵守餐飲相關的防疫規定。

另外，陳其邁也宣布旗津海水浴場開放民眾游泳，也開放室外淋浴設備，但必須遵守實聯制規定，游泳上岸後也必須立即戴上口罩，但公共型的溫泉或SPA因為考量無法確保落實防疫措施，仍依照中央規定禁止開放。

而圖書館部分，開放總館及各分館，採事先線上預約者優先入館，未預約者依現場容留剩餘數候位入館，但幼兒使用空間則因為難以保持安全社交距離所以暫不開放，圖書館的自修室也開放民眾進入，須採事先線上劃位，且以1人1桌為原則。