柔道選手李凱琳。（台中市政府提供）

桌球選手林姿妤.。（台中市政府提供）

健力選手林亞璇。（台中市政府提供）

身心障礙運動選手最高殿堂的帕拉林匹克運動會24日將於東京開幕，代表我國出征共10位選手，其中三位為台中市籍，分別為桌球選手林姿妤、柔道選手李凱琳及健力選手林亞璇。運動局長李昱叡說，市府重視帕運參賽國手的組訓和參賽情形，並至訓練場關心每位台中市籍選手；市長盧秀燕更為選手拍攝加油短片預祝摘金奪冠，運動局也設立「東京帕運台中選手加油專區」，邀請市民為台中之光加油。

李昱叡指出，這次代表我國前進東京帕運的台中選手國際賽經驗豐富，包括出戰健力女子61公斤的林亞璇已六度叩關帕運，並擔任本屆帕運授旗代表；三度前進帕運的李凱琳出身柔道世家，出戰女子48公斤級；女子桌球好手林姿妤首度參加，將出戰女子肢障桌球單打、雙打及團體賽事，期盼選手們在國際場上大顯身手，為國爭光。

運動局指出，每個家庭培育運動選手相當不容易，這屆東京奧運台灣選手精彩的表現，不僅激勵國人，更讓世界看見台灣，日前盧市長宣布提升激勵金「數倍增」，這屆帕運選手獲得金牌者可獲100萬元、銀牌者60萬元、銅牌者40萬元、第四名30萬元、第五名20萬元、第六名10萬元、六名以外可領取5萬元。

李昱叡強調，市府將持續發展「酷城市、酷運動」，厚植運動實力。運動局於官網設立「東京帕運台中選手加油專區」，邀請市民朋友一同關注選手賽事與精彩表現，為台中運動健兒加油。