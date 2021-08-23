塔利班失勢20年後復辟，很快任意利用各種方式宣告回歸，包括旗幟。自塔利班1週前奪下喀布爾，白色軍旗成為街頭常見風景，取代政府建物、警局和軍方設施懸掛的阿富汗舊旗。

有零星報導傳出，民眾因為揮舞阿富汗紅黑綠三色舊國旗，遭到嚴厲訓斥甚至懲罰，但塔利班至今沒有對旗幟發表官方立場。

週日走在喀布爾街頭，動作快的小販已經開始販賣塔利班軍旗。這面白色旗幟上有穆斯林信仰宣言，以及塔利班正式國名：「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。

在大學就讀經濟的小販沙克布（Ahmad Shakib）說：「我們的目標是要把伊斯蘭大公國的旗幟遍布阿富汗，取代三色旗。」據報導，不清楚沙克布是否附屬塔利班。

近幾週，塔利班戰士在載有這個旗幟汽車上呼嘯而過的景象，令阿富汗各地民眾憂心。塔利班先是占據大片鄉村腹地，接著擴展到各大城市，很快便以軍旗取代三色旗。

不過對於塔利班掌權感到絕望與恐懼的人而言，舊國旗成為某種反抗的象徵，在最近幾天爆發的數場小規模抗議中頗為顯眼。

社群網站上充斥阿富汗舊國旗的圖像及表情符號，許多公眾人物像是運動明星，以及許多阿富汗一般民眾都廣為使用。

上週阿富汗獨立日當天，許多民眾在喀布爾及市郊多個地區揮舞阿富汗舊國旗慶祝，有時候就在巡邏的塔利班戰士眼皮子底下。

在喀布爾的一場集會，有車隊鳴喇叭過街，車上的人揮舞舊國旗。在另一個地點，也有舉著三色旗的男男女女站在路邊。

當地媒體報導，就在前一天，塔利班才在東部城市查拉拉巴（Jalalabad），開槍驅離抗議舊國旗遭到移除的數十名民眾。

查拉拉巴一名居民說：「我的心與這面旗同在...我永遠不會離開這面旗幟。殺死我們也好、對我們開槍也好...我們永遠不會離開這面旗幟。」