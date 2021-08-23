行政院最快26日拍板推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌22日表示，會仔細聆聽朝野各方意見，希望讓振興五倍券做到最好，以活絡內需市場。資深媒體人黃暐瀚認為，蘇貞昌會想操作五倍券議題，是因為年底的公投已成為決定他去留的山海關，但黃暐瀚指出，即便公投案通過，蘇貞昌可能也不會自己請辭，蔡英文也未必會要他下台，反而是民進黨的立委們會為了2022選情向蘇揆發難。

黃暐瀚今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，從今年5月疫情爆發一直到7、8月微解封，這2個多月中蘇揆沒有讓大家知道行政院長做了什麼事的機會，現在看起來，他希望能振興經濟所以弄了五倍券，「郭靖只會亢龍有悔，蘇貞昌就想到他去年有3倍券」，所以他要做這個事情，因為年底有公投。

黃暐瀚分析，公投4個如果過了2、3個，蘇院長未必會自己請辭，但這次為了五倍券不收1千元這件事，英系立委已經集體發難並告訴蘇揆，「你不是老大，總統府那位才是我們老大」，因此蘇揆應該有危機感，至於為什麼那麼急，因為公投如果過了2、3個，即使蔡總統不叫他下台，一定會有民進黨的立委集體告訴大家，「我不是不愛蘇貞昌，但我更愛民進黨，2022我們會倒，一定要趕快痛定思痛，要換人了」。

黃暐瀚認為，年底的公投會是決定蘇貞昌去留的山海關，就是最後防線，他會想做一些事情，若是想要表現出上緊發條大家可以接受，但五倍券要收1千大家都不要，硬推只會滿頭包，「你是電火球不是橄欖球，橄欖球可以隨便撞，電火球撞了會破，現在發現電火球裂了的一個縫，只剩最後這4個月，過不過關就看年底的公投」。