大陸女星張雨綺因周星馳電影《長江七號》打開知名度，成為「星女郎」之一，上月她認愛小8歲鮮肉李柄熹，更和對方一同參加戀愛實境秀節目《女兒們的戀愛4》，在節目中大談甜蜜姊弟戀，然而日前她卻無預警宣布退出節目，全是為了霸氣護愛。

在《女兒們的戀愛4》最新的預告片段中，李炳熹向張雨綺坦承有拍戲的想法，張雨綺以過來人的身分建議，不是每個人都適合當演員，她雖然沒辦法幫上任何忙，但還是鼓勵對方，「獨立行走特別重要」，畫面播出後，立刻引來網友罵聲，認為李炳熹只想靠女友獲得資源。

對此，張雨綺發文開嗆，她從沒想過2人的對話內容會被惡意剪輯，變成「他伸手（牌），我清醒」，她直接槓上節目組，「沒想到有一天我也會成為製造話題惡意剪輯的工具，恕我無法接受這樣的行為，甚至後悔帶李老師來參加這檔節目，受到這樣的傷害」，宣布他們將會退出節目剩下的錄製。

節目組證實張雨綺與李炳熹下車消息。(圖/翻攝自微博)

《女兒們的戀愛4》節目組也發表聲明，證實張雨綺與李炳熹將退出節目，儘管雙方並未鬧翻，網友卻還是狂轟張雨綺任性的決定，「真的很無語，多虧芒果這麼捧她」、「也沒惡剪吧？正片都還沒播呢，哪來的惡剪」、「那真希望他（李炳熹）可以靠自己」。