南投縣集集鎮有業者栽種號稱「粉紅愛情草」的外來種粉黛亂子草，該地也成了知名網紅打卡點，但卻因為其散布能力與繁殖力強，使得本土生態面臨嚴重浩劫，農委會已在8月20日將該草種列入雜草類有害生物清單，加上本案違反農地農用規定，已要求業者在一周內移除，並裁處30萬元罰鍰。

粉黛亂子草經風險評估，因我國氣候適合禾本科亂子草屬種子發芽，且其易散布生長力強，且耐土壤貧脊、乾旱、潮溼等環境，具高入侵風險，林務局依據「外來入侵種管理行動計畫」，在今年5 月31日函請各縣市政府，若發現粉黛亂子草栽種或散布蔓延，應執行查處及移除等作業，也分別於8月13日及8月20日兩度函復南投縣政府立即依該行動計畫辦理查處及移除。

此外，農委會已於今年8月20日公告列入「中華民國輸入植物或植物產品」乙、十、雜草類有害生物，依據「植物防疫檢疫法」第15條規定「不得輸入」，擅自輸入者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

農委會主秘范美玲表示，由於粉黛亂子草具高度散布及蔓延風險，已被列入雜草類有害生物清單，並經農委會認定栽種該外來入侵種為不合法行為，倘不立即移除，對國土保育亦將造成難以回復影響，已函請南投縣政府儘速依法裁處，並令業者儘快於一周內移除。

范美玲指出，農業用地依「區域計畫法」、「都市計畫法」等土地使用管制規定，僅能供農作、森林、養殖、畜牧等使用，而非以庭園景觀造景型態的呈現，於農業用地種植粉黛亂子草，作為田園景觀非屬農業使用範圍，屬違反土地使用管制規定。

針對違反土地使用管制規定部分，已請縣府依據「都市計畫法」第79條規定進行裁處，雖日前已函請縣府要求業者立即移除，但獲報業者仍持續營業中，故屬情節重大違規使用行為，因此依法裁處30萬元的最高罰鍰，若未能配合移除及恢復農作使用，可按次處罰。