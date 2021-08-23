154隻走私貓遭安樂死，台北市長柯文哲在臉書發文不能善待動物不能算進步國家，遭網友指曾說要踹貓、打鴿子，甚至嫌動物之家改建預算貴，被批評是在蹭熱度，柯文哲23日表示，這技倆太熟悉了，只要蔡英文總統半夜在臉書發文，隔天他就被有計畫、有組織的攻擊。對此，民進黨副秘書長林鶴明PO文反擊，「你又不是走私者，攻擊你要幹嘛？」。

民進黨副祕書長林鶴明。（本報資料照片）

柯文哲日前發文指不能善待動物不算進步國家，被許多議員批評過去對動物有很多不友善言詞，例如說要踹貓、辦打鴿子比賽，甚至嫌動物之家改建預算貴，遭質疑是在蹭熱度。柯文哲指出，他已經找到規則，凡是蔡總統在三更半夜在臉書發文，他預期隔天就會被相當有計畫、組織的媒體攻擊，當然這是在轉移話題或把事件弄得更模糊一點。

他表示，比方有消息稱北市是安樂死六都最多，這就是假新聞，北市今年到現在為止都未執行，甚至開始拿以前講話來做新聞，這技倆實在是太熟悉了，顯然民進黨也相當注重SOP。

林鶴明23日臉書發文回擊，「害你的是你的小編，不是民進黨，因為你的小編不知道你不想增加經費給動物之家」。「什麼SOP，是不是太久沒人吐槽？」林鶴明提到，那天蔡英文為了那篇臉書貼文，持續地盯著幕僚抓重點，好好處理跟社會說明，搞到七晚八晚的不是為了你(柯文哲)，是為了確認行政部門處置情形的結果。

林鶴明強調，「講難聽一點，柯文哲三個字從來就沒出現在大家討論的範圍內。柯文哲又不是走私者，攻擊你要幹嘛？」 。

林鶴明還說，台北市政府想限縮動物之家預算規模，這是北市府偉大的決策，難道民進黨逼你的嗎？與其說你被攻擊，其實是你的小編沒搞清楚柯市長的人設，才害你被質疑，你的敵人一直都在本能寺，因為他們不像我們如此了解你對動物的態度。

最後，林鶴明總結表示，這就是為何柯黑都是柯粉轉變的原因，因為當年他們愛你有多深，受傷就有多深，請現在的小編先多了解柯市長的人設，就不會被網友質疑倒打了。