校際老師分享交流.。（台中市政府提供）

台中市工商發展投資策進會為鼓勵中部青年學子創新創業，邀集中部靜宜大學等8所大專院校學共創「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」，第三場校際創業資源交流分享會日前落幕。

工策會總幹事黃于珊表示，今年行動計畫內容包含跨校創業育苗輔導機制及成果分享、開設創業輔導課程、舉辦創新創業市集展攤及競賽活動，除8校教師共同參與，也廣邀業界專家擔任業師，扮演創新、創業育成火車頭角色。

工策會表示，「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」自去年12月14日在中興大學啟動後，已完成一系列創業輔導課程、學生創新創業線上展攤與競賽活動，以及三場校際創業資源交流分享會；第三場校際創業資源交流分享會日前於東海大學圓滿落幕。

邀請嶺東科技大學行銷與流通管理系教授歐珏竹、東海大學企業管理系教授許書銘，分享兩所學校在創新創業投入的資源及創業輔導成果，各校各有特色，透過跨校合作達共享共學目的。

歐珏竹教授表示，嶺東科大透過校際及各院所舉辦創業競賽，篩選具潛力創業隊伍，校方提供培育資源及場域，協助進駐企業創業育成基地、申請政府資源及產品專利、提供外部資金引介，積極協助優秀且具潛力團隊申請教育部青年署U-Star創新創業計畫。

其中，設計學院創意商品設計系學生組成「創玩設計」團隊，由產業暨創新育成中心培育，開發台灣迴力火車軌道商品／配件，獲得今年度U-Star創新創業計畫第一階段補助，目前已取得產品專利，在募資平台上進行募資且募資達標150％，而該商品也上市進行販售，年銷售超過7萬隻軌道，非常受到消費者熱銷好評。

許書銘教授說明，東海大學創新創業中心整合產學與育成中心、達文西創新創業基地、五大創業學程、校院系研究中心，強調技術與議題創新雙軌並行，創業扎根到新創加速，推動「微課程學習」，去年共開設162堂創意、創新與創業課程，修讀學生數達4144人次，輔導31組學生創新創業團隊組，共有28組獲獎。

許書銘指出，各大專院校皆有成立創新育成中心，對於青年創業的輔導有相當成果，這些仍有賴透過內部資源有效整合，外部資源連結，以使「互補性資產持續性建構」，包含課程、教師、場域、市場需求挖掘、創業家精神、技術、創投基金等，讓知識與養分留在生態系統，互利共生正向循環。