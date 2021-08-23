雲林縣圓夢庇護工場中秋禮盒訂單砍半，推出新產品促銷。（圓夢庇護工場提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣復健青年協進會圓夢庇護工場，今年受疫情衝擊，中秋禮盒訂單銳減一半以上，加上無法外出展攤促銷，收入大受影響，目前除加強網路行銷，23日並與友善農民合作，推出「喜望」、「夢想」、「悅樂」3款新禮盒，希望在中秋節前增加買氣，幫助身心障礙者自立生活。

雲林縣政府為保障身心障礙者就業權益，積極輔導設立庇護工場，目前共有7家庇護工場立案，讓有就業意願的身心障礙者，先在庇護工場學習，但今年面對疫情造成的景氣寒冬，各庇護工場的產品訂單大減，讓身心障礙者無所適從。

雲林縣復健青年協進會理事長劉長庚表示，今年受到疫情衝擊，廠商委託庇護工場的代工工作大減，現在中秋禮盒又乏人問津，有學員天真地問道「今年沒有中秋節嗎，為什麼不用做月餅？」讓他不知要如何回答才好。

協進會總幹事林金順說，以往中秋禮盒訂單至少有3000盒，今年連1500盒都不到，身心障礙者很努力在庇護工場工作學習，希望日後有機會融入社會找到工作，但面對訂單減少，不僅工場營運出現困難，更打擊他們的信心。

庇護工場督導洪婉綺指出，為了促銷中秋禮盒，今年與友善農民合作，增加台灣紅玉紅茶及雲林香脆米果2項產品，加上協會小作所學員用心製作的蛋捲及雪Q餅，推出3款禮盒「喜望」「夢想」「悅樂」，同時提供客製化服務。

縣府勞動暨青年事務發展處表示，雲林縣的身心障礙者約5萬多人，縣府為讓庇護工場永續經營，積極協助庇護工場商品行銷，增加實體及網路通路販售，讓更多人看到雲林縣庇護工場的多元服務與優質商品。詳情可上雲林縣政府「庇護工場專區」網頁了解。