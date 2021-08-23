台中市府在疫情期間推出「紓困十方」，攜手和民間產業共度難關。為維持農產品批發市場營運及穩定農民、民眾生計，農業局23日再加碼，將農產品批發市場納入紓困申請範疇，將減半收取6至9月農產品批發市場使用費。

新冠肺炎疫情影響各行各業，市府日前推出「紓困十方」，透過減免或緩收租金、減稅、貸款協助、生活補助和表演藝術補助等各項方案，攜手和民間產業共度難關。

農業局表示，國內疫情升溫，除國中（小）學一律停課外，也需配合中央流行疫情指揮中心落實餐飲業外帶、結婚不宴客、喪禮不公祭等防疫措施，導致國內大型活動、餐飲業及校園營養午餐食材採購受限、花卉滯銷，嚴重衝擊台中市農產品市場交易量。

由於批發市場是重要的農產品交易平台及維生系統，也在農產運銷鏈中扮演不可或缺的運轉角色。農業局指出，為維持農產品批發市場營運及穩定農民生計，市府參考零售市場的「紓困十方」精神，將減半收取6至9月的農產品批發市場使用費，除可減輕市場營運及承銷人、供應人生計壓力外，也可將減收的費用供市場添購防疫設備（施）、改善市場環境。