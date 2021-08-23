雲林縣崙背鄉農水路失修，雲林縣長張麗善（右四）勘查並編列逾3000萬元改善。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣崙背鄉草湖、大有等農地30餘年前辦理農地重劃後，農水路因年久失修，喪失功能並危及農民安全，雲林縣長張麗善23日率相關人員會勘，強調縣府今年編列逾3000萬元改善重劃區農水路，未來亦會持續向中央爭取改善經費，讓農民耕作、運輸更安全便捷。

崙背鄉農地重劃區的農路、水溝老舊破損嚴重，危及農民生命安全，張麗善23日率地政處長黃凱達，偕同縣議員李明哲、梁銘忠、游淑雲、廖偉晴等人實地會勘，將再投入逾3000萬元，辦理崙背鄉草湖、大有、羅厝、豐南及興化厝農地重劃區內8條農水路改善。

張麗善表示，崙背鄉草湖、大有、羅厝、豐南及興化厝農地重劃區於1970至1988年辦理重劃完竣，重劃面積分別為205、592、924、1202及604公頃。區內農路、溝渠因年久失修，造成農民使用困難並有安全之虞，尤其排水方面，8月初雲林降下豪大雨，不只農田淹水，市區也因排水不及而積水。

張麗善說，縣府將錢花在刀口上，於崙背5個農地重劃區總共投入3252萬，進行8條農水路改善工程，改善水溝長度2772公尺、農路長度770公尺，工程陸續於本月完成發包，預計年底前完工，希望減少水患與農作物損失，維護農民安全，提供鄉親更便利的農產運輸道路。

黃凱達指出，2019至2020年度崙背鄉農水路已投入近7000萬經費改善，縣府除自行籌措經費外，亦積極向中央機關爭取經費，幫助農民於良好的耕作環境下創造更多優質農產品，讓雲林上場，農民荷包滿滿笑開懷。