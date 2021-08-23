雖然面對一波驚險的新冠Delta變種病毒襲擊，有多達17省31市出現突破性感染，但大陸在新冠疫情防治上仍堅守清零政策，終於在8月22日再次達到本土清零，再次領跑全球。（圖／微博)

雖然面對一波驚險的新冠Delta變種病毒襲擊，有多達17省31市出現突破性感染，但大陸在新冠疫情防治上仍堅守清零政策，終於在8月22日再次達到本土清零，同時無本土死亡病例。除本土之外的21例全數為境外移入。

據大陸國家衛生健康委員會官方微博指出，截至8月22日0-24時新型冠狀病毒肺炎疫情在31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，總共報告新增確診病例21例，全數為境外輸入病例，其中廣東5例、上海4例、天津3例、雲南3例、北京2例、山西1例、浙江1例、河南1例、四川1例；同時無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

由於新增本土確診病例清零，大陸許多城市中被列為中風險的地區已陸續解封，民眾在維持防疫措施下恢復正常生活。

大陸國家衛健委說，當日新增治癒出院病例74例，解除醫學觀察的密切接觸者2171人，重症病例較前一日減少7例。

目前境外輸入現有確診病例734例（其中重症病例10例），現有疑似病例1例。累計確診病例8105例，累計治癒出院病例7371例，無死亡病例。

截至8月22日24時，大陸現有確診病例1695例（其中重症病例23例），疑似病例1例，尚在醫學觀察的密切接觸者36707人。

至於新增無症狀感染者，大陸新增16例均為境外輸入，當日轉為確診病例3例與當日解除醫學觀察14例為境外輸入，尚在醫學觀察的無症狀感染者507例（其中境外輸入420例）。