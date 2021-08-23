彰化縣政府斥資3457萬元進行9條農路路面重鋪，另外花壇鄉金墩街、斑鳩路和虎山街等3條重要聯絡道路也將進行拓寬改善工程。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資3457萬元進行9條農路路面重鋪，另外花壇鄉金墩街、斑鳩路和虎山街等3條重要聯絡道路也將進行拓寬改善工程。（謝瓊雲攝）

改善道路鋪面與拓寬聯絡要道，讓彰化縣民行得更安心；彰化縣長王惠美23日宣布，縣府將投入3457萬餘元經費，重鋪福興、秀水9條農路，並進行花壇鄉內3條重要聯絡道的拓寬工程，改善道路交通品質，保障鄉親安全。

王惠美23日一早馬不停蹄前往秀水、福興和花壇三鄉視察9條破損農路，在各級民代與立委陳秀寶、福興鄉長蔣煙燈和花壇鄉掌顧勝敏等人陸續陪同下視察道路。

一行人實地勘查秀水鄉4條、福興鄉5條共9條農地重劃區內農路，並由地政處長蔡和昌現場簡報，因年久路面龜裂、破損，部分下陷影響行車安全，總計將重鋪2133公尺，概括總工程經費886.7萬元。

王惠美表示，秀水鄉改善路面長度共1003公尺，經費559.2萬元，福興鄉長度約1130公尺、327.5萬元，感謝陳秀寳立委積極爭取中央支持，縣府支付17％配合款，縣府將盡速辦理改善工程，讓建設更完整，保障鄉親行車安全。

陳秀寳說，福興、秀水鄉多數鄉親務農為生，許多農水路都亟待改善，因此積極向中央爭取經費，使道路改善工程順利進行，讓鄉親有更安全的農路進出，以後也會繼續配合地方的需求，並向中央爭取相關經費。

另外，花壇鄉金墩街厚載宮附近路段地勢低窪不利排水、經常遇雨就淹水；連結台一線中山路與137線彰員路一段的斑鳩路，部分路段狹窄難以會車，用路人車速太快時易失控跌落溪底，造成許多不幸意外；而往來縣道137線與139線的虎山街也道路坎坷不平。王惠美視察後也指示工務處盡快進行改善與拓寬工程。

顧勝敏指出，金墩街淹水問題、斑鳩路的拓寬工程、虎山街的路面改善等，這幾條道路改善拓寬工程都算是花壇鄉重要建設，改善後鄉民住居、進出都能更安心有保障。