連晨翔在《燕雲台》被戳瞎眼睛又遭宮刑。（八大提供）

連晨翔在《燕雲台》被戳瞎眼睛又遭宮刑。（八大提供）

連晨翔為宣傳《燕雲台》接受線上訪問。（八大提供）

連晨翔在陸劇《燕雲台》飾演被戳瞎眼、還慘遭宮刑的皇子「耶律只沒」，他23日受訪時坦言，拍這部戲時因一隻眼睛長期畫特殊妝，用粘膠封住或是戴上眼罩，拍完戲後發現對視力造成永久性傷害，散光加重、疊影加深；巧的是，劇中飾演他皇兄耶律賢的大陸演員經超上一部戲也遭宮刑，兩人初相見時經超就熱情跟他打招呼，還跟他說「我前一部戲也被宮刑，你果然是我弟弟！」兩人還一起欣賞了經超被宮刑的戲劇畫面。

連晨翔劇中因私通宮女被處以戳瞎眼、宮刑，失去一切，他說，原本充滿理想、最有機會掌權的「只沒」就是單純、傻了一點，居然敗給一個美人，但現實中的他是以工作為主的人，不會為了女生放棄工作，「要有生活能力、經濟能力才會有未來、才有成家、組成家庭的可能！現階段工作對我比較重要」，計畫33歲成家的他說，成家立業是他的他的人生目標，但如果無法讓家人小孩安穩就不會結婚，因為貧賤夫妻百事哀，「我不想讓老婆小孩跟著我吃苦，一定是經濟穩定才會想做這件事！」

談起這部戲印象最深刻的部分，連晨翔說，就是被戳瞎眼睛、拖出去宮刑，「當下很煎熬，如果是一個男生真的被宮刑，是很踐踏尊嚴的事。當初試鏡的時候就是試這場。真正拍攝時也花了一整天，要一直跑、要拿刀具刺殺皇帝，一直被架住，來來回回拍攝，實施宮刑完又要被拖進來，真的滿折騰！只沒是一個讓人滿心疼的角色，一開始是天不怕地不怕的人，經此事件後，人生發生轉折，有如一個廢人，想法也改變，甚至一心向佛」。

他說當初看到劇本有宮刑時曾經幻想並揣摩角色心境，「如果有一天，我突然沒有那個東西，會是怎樣生活的人，也幻想自己是古時候的太監，要怎樣去生活，那個屈辱要怎麼揣摩，如何很正常跟大家一起生活，會不會被用異樣眼光看待，怎樣讓大家接受我，我又怎麼看我？這角色從原本不可一世、很有自信，到被宮刑，是很煎熬的一段心境轉變」，他開拍前也上網搜尋影視作品中有宮刑、太監的影片，「後來又發現太監跟我這角色不太一樣，他們不是被強迫摘除」。

當時拍攝地點除了象山、橫店、上海還遠赴蒙古，拍攝時都是夏天，卻要穿六、七層衣服時苦不堪言，他因作息問題加上環境因素，經常每天只睡2小時，只能靠著吃超涼的口香糖、灌冰水提神；此外，劇中也有不少騎馬射箭的戲，雖然他先在淡水學過騎馬再進劇組，但真正拍戲的馬和一般馬場的馬不一樣，「拍戲時的馬要一整天站著，又要衝刺，情緒常常不穩定，我就摔了很多次馬，最後只能找摔起來比較不痛的方式拍」，當時他一直心理默唸著「阿彌陀佛」大概有一萬次，相信有唸有保庇，才得以讓自己身體沒有受到意外。也因為騎馬戲多又驚險，連保險都保了最高額。

他曾表示《燕雲台》是他目前演過最慘的角色，但不影響未來接戲的熱情，「很想嚐試社會底層、流浪漢或者精神病患角色，不會因為高富帥較好詮釋，就只接這角色。」過去幾個月因疫情關係，他幾乎都在家過著健身、煮飯、追劇生活，笑說自己是很容易被洗腦的人，「看到介紹健身器材加強什麼部位，很厲害的樣子，像滾輪、伏地挺身的東西等就一直買」，所以最近網購很多健身器材。古裝大戲《燕雲台》明(24日)晚10點於八大戲劇台首播。