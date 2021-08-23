一般人對於房仲業務員的印象，常常是口若懸河善於行銷，但其實要當房仲不見得要伶牙俐嘴，很多成功的業務員反而是用實際行動，讓客戶感受到實在的服務。信義房屋美術明誠店的店長袁國庭就是如此，內向、口才不突出的他，用真誠的服務打動客戶的心，不僅獲得客戶的肯定，更有金仲獎為他加持。

袁國庭不到30歲的年紀就已成為店長，畢業自逢甲大學土地管理學系，透過校園徵才活動認識了房屋仲介業，退伍後即進入信義房屋就職，他把一天當兩天用，專心經營自己，使自己在服務過程中令人產生信任感，第二年就獲得「百萬經紀人」的榮耀。

許多業務新人剛入行時，都有一段被客戶拒絕的挫折期，但在信義房屋，透過經驗傳承、手把手的實例演練，新人可以無縫接軌第一線服務。袁國庭也曾歷經新人開發期的低谷，當時的店長陳世昌鼓勵他：「不要比誰跑得快，而是看誰走得遠」，使他豁然開朗、重拾初衷，畢竟買房是人生大事，要提供給客戶的不只是一筆交易，而是一個安心和美好的生活。

印象最深刻是有1位住在楠梓區的單親爸爸，這位爸爸獨自撫養3個小孩，但因為車禍造成他的行動不便，於是想從原本住的透天厝搬到電梯大樓，因此袁國庭總是會整理好許多物件資料後，帶到楠梓和這位客戶討論，讓客戶挑選比較適合的物件，再帶著客戶到現場看屋，日復一日都是這樣奔波。

幸運的是，前後花了1年多，這位客戶原本的透天厝順利賣掉，也把信貸清償，袁國庭才找到願意貸款的銀行，最終完成幫客戶買房的任務。有些業務員可能會覺得花了1年多，成交1件太沒效率、沒效益，但袁國庭從中得到莫大的成就感，他感激地說：「那天這位大哥還特地到店裡面找我對我說謝謝，握著我的手說感謝我幫他完成買房子的工作，那種找到工作價值的感覺真的無可比喻。」