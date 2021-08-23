(取自帛琉政府臉書粉絲團)

帛琉衛生部門22日宣布最新旅客入境檢疫政策，所有前往當地的旅客一定要事先打完完整疫苗，讓原本想去帛琉打疫苗、順便享受自由行的台灣旅客大受衝擊。對此帛琉總統緊急向台灣媒體澄清表示，該升級版規範是針對「非旅遊泡泡」旅客，而目前帛琉僅有關島飛帛琉，因此主要是針對關島，台灣旅客不會受到影響，仍可到當地接種疫苗。

根據帛琉衛福部的最新入境規定，入境旅客除了得出示3天內PCR核酸檢測陰性報告，也要提供完整疫苗接種證明，且最後1劑必須是入境前14天注射完；此外，入境後第1天和第5天必須在帛琉國家醫院做PCR核酸檢測，每次檢測費用是30.5美元，期間要自主健康管理，非必要行程不得外出，只能去就醫、生活採買、銀行等，避免去人潮眾多的地方，違者將開罰500美元罰款或最高1年監禁。

帛琉總統惠恕仁緊急澄清表示，台帛旅遊泡泡沒有改變，如同他先前講的，「我們信任台灣完善的檢疫系統，我們維持現有的協議。」帛琉改變的部分是針對來自關島的旅客，必須2次（抵達後第1天和5天後）PCR核酸檢測。

惠恕仁表示，主要是日前有2起來自關島的境外移入確診，至於台帛泡泡是雙邊外交互信下的特例，因此不適用。」

目前關島和帛琉都可以去打疫苗，但一來關島仍開放他國遊客前往，因此返台後還要隔離檢疫14天；相較之下帛琉只接待台灣遊客，回國只要5＋9自主健康管理，但另一方面帛琉21日因為2起來自關島的境外移入確診，使得帛琉零確診破功，旅客自帛琉返台後得做機場深喉唾液採檢加上2次PCR（返台後5天後以及12至14天）。