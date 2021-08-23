為慶祝疫情趨緩，北捷平均日運量回升百萬，台北捷運公司即日起，首次與咖啡知名品牌強強聯手，結合路易莎職人咖啡及歐客佬精品咖啡，推出眾所期待的3款北捷風味濾掛式咖啡，採用最簡單台北捷運GO APP線上訂購、最方便捷運車站取貨線下購買方式。

北捷表示，咖啡口味分別曼巴咖啡，路易莎客製化咖啡，1盒10入300元；日曬耶加雪菲，路易莎精品咖啡豆，1盒10入580元；哥斯大黎加精品咖啡，歐客佬精選咖啡豆，1盒10入580元。

北捷指出，3款濾掛式咖啡品質掛保證，北捷特別實地走訪製造工廠、了解製程，重磅確認暖心精選，絕對讓您愛不釋手、一喝再喝；配合市府政策，購買咖啡均開立電子發票，送禮自用兩相宜。

北捷說，搭乘捷運購買咖啡相當便利，可在台北捷運GO APP線上訂貨，並在指定車站詢問處取貨，包含文德站、南京復興站（綠線／棕線）、淡水站、台北車站（藍線）、東門站（紅線）、大坪林站、三重站、民權西路站（橘線）、忠孝新生站（藍線）、府中站等站。

另外，如打算現場挑選，可前往捷運商品販售處中山站（紅線）、忠孝復興站（藍線）或咖啡專櫃（台北車站、板橋站、市政府站）及台北小巨蛋場館、臺北市兒童新樂園等處購買；同時，北捷將視民眾回應及好評，適時滾動調整開放更多取貨站點，讓捷運不只是每天陪伴著大家的交通工具。