謝盈萱（右）與藍葦華在《俗女養成記2》開始同居新生活。（華視、CATCHPLAY＋提供）

謝盈萱劇中頂著滿頭洗髮泡泡騎車載著藍葦華回新家「收拾殘局」。（華視、CATCHPLAY＋提供）

台式新喜劇《俗女養成記2》22日播出「第三帖」，謝盈萱飾演的陳嘉玲與藍葦華飾演的蔡永森展開同居新生活，充滿生活感又甜蜜的粉紅泡泡，再度創下平均3.76高收視，連隨即重播都有3.09佳績；劇中「小永森」朱宥丞廣受女同學歡迎，戲外帥氣模樣也讓網友讚嘆，直誇他長相酷似勇奪奧運柔道銀牌的楊勇緯，網友笑說：「小時候像楊勇緯、長大變藍葦華！」

劇中小永森學嘉玲在洗澡時高唱周治平〈青梅竹馬〉卻唱到大破音，是該集收視第二高點，導演陳長綸在粉專爆料，其實朱宥丞「歌唱得很好，音很準並有偶像歌手風格。是嚴藝文威脅他再唱這麼好，就要K下去。然後他就改唱破音版了」。朱宥丞還留言「謝謝導演為我平反」，互動逗趣可愛。

第三帖播畢後，導演陳長綸、嚴藝文、謝盈萱、陳家逵與藍葦華特別參加映後直播，嚴藝文跟謝盈萱聊到以前跟另一半過夜的時候，都會趁對方還沒睡醒時，提前起床刷牙，還會偷擦「素顏霜」再回去裝睡，維持一下形象，藍葦華就說：「女生要顧形象很辛苦耶，我自己沒這樣過，反正醒來嘴臭就嘴臭。」

陳家逵問謝盈萱：「妳這年紀的女生，對同居有什麼想法？」謝盈萱一聽到關鍵字「妳這年紀」，馬上搞笑地生氣說退出直播，後來認真分享說：「戲裡面男生家裡很亂，女生家裡很整齊那一幕，其實現在已經顛倒過來，以前年輕時雖然會顧形象，但真的講到結婚同居的話，對方還是得要接受妳卸妝、放屁、起床後口臭的樣子，如果是先在住在一起，看對方有什麼是你受不了的點，讓清楚最真實的對方，我覺得還是有必要。」

華視收視最高點4.35落在陳嘉玲與蔡永森兩人早晨起床，同居新生活片段，劇中陳嘉玲原本準備要在蔡永森家過夜，沒想到洗頭到一半竟然停水，陳嘉玲只好頂著滿頭洗髮泡泡騎車載著蔡永森回新家「收拾殘局」，隔天兩人準備上班出門，日常又甜蜜的互動，讓廣大的觀眾跟網友紛紛沉醉在嘉玲永森CP日常幸福生活的模樣，令人忍不住甜上心頭，導演嚴藝文透露：「兩人有很多場對戲的安排原本劇本內都是有台詞的，但葦華跟盈萱現場在排戲時，就會用一種比較屬於中年戀愛內斂的方式來表達，只用肢體詮釋來表達兩人的感情。」許多網友也大讚大永森摸頭安慰嘉玲那場戲，真的是又MAN又暖，直呼蔡永森是台式暖男的代表。

此外，上周六播出第三、四兩集的史詩旗艦劇《斯卡羅》，儘管受金曲獎頒獎典禮影響，依然有2.3、2.46的收視佳績，但飾演大股頭「卓杞篤」的男主角之一查馬克老師上周病逝，讓仍瀰漫在悲傷氣氛的劇組對收視表現相當低調。